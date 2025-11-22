Bolivien: Ministerium der Justiz aufgelöst

Sucre. Boliviens neuer Präsident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelöst. In einer Presserklärung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) auf ein entsprechendes Wahlversprechen und behauptete, dass die linken Vorgängerregierungen das Ressort zur Unterdrückung der Opposition benutzt hätten. Erst wenige Stunden zuvor hatte Paz seinen vor zwei Wochen vereidigten Justizminister Freddy Vidovic gefeuert, nachdem ans Licht gekommen war, dass dieser 2015 wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines Geschäftsmannes zu drei Jahren Haft verurteilt worden war. (AFP/jW)