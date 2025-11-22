Nigeria: Katholische Schüler entführt

Abuja. Eine unbekannte Anzahl von Schülern einer katholischen Schule im Zentrum Nigerias ist nach Angaben der örtlichen Behörden entführt worden. Die Entführung habe sich in der Gemeinde Agwara im Bundesstaat Niger ereignet, erklärte der dortige Staatssekretär Abubakar Usman am Freitag. Am Montag waren bereits bei einem Überfall auf eine Mädchenschule im Bundesstaat Kebbi im Nordwesten Nigerias 25 Schülerinnen von einer kriminellen Bande entführt worden. Anfang des Monats hatte die US-Regierung Nigeria wegen der angeblich gezielten Tötung von Christen mit einem US-Militäreinsatz gedroht. (AFP/jW)