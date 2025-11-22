UNICEF: Seit Waffenruhe 67 Kinder in Gaza getötet
Genf/Tel Aviv. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind im Gazastreifen nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF mindestens 67 Kinder getötet worden. Dutzende seien verletzt worden. Das berichtete UNICEF-Sprecher Ricardo Pires in Genf am Freitag. Die medizinische Situation verbessere sich zwar, aber 4.000 schwer verletzte Kinder warteten noch auf eine Evakuierung. Auch am Freitag brach Israel die Waffenruhe: Wie dpa unter Berufung auf die israelische Armee berichtete, griff diese in einem von ihr kontrollierten Gebiet im Gazastreifen fünf Personen aus der Luft an und tötete sie. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
