EU-Kommission will private Altersvorsorge fördern

Brüssel. Die Europäische Kommission will EU-weit die private und betriebliche Altersvorsorge stärken. Brüssel schlug am Donnerstag eine Reform vor, mit der betriebliche Vorsorgefonds ihr Geld flexibler anlegen können. Die Kommission behauptet außerdem, Menschen investierten nicht, weil sie sich zuwenig auskennen. Unternehmen sollen auf dem Finanzmarkt also Zugang zu mehr Kapital bekommen.Mehr anlagebasierte Rentenfonds hätten »das Potential, langfristige Ersparnisse in produktive Investitionen zu verwandeln«, erklärte die Kommission. (AFP/jW)