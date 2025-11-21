Nvidia stark: KI-Blase platzt noch nicht

Santa Clara. Mit einem unerwartet guten Quartalsbericht hat der marktführende US-Chipproduzent Nvidia am Mittwoch (Ortszeit) die Befürchtungen vor dem Platzen der Spekulationsblase im Bereich künstliche Intelligenz (KI) vorerst zerstreut. Angesichts einer enormen Nachfrage steigerte Nvidia von Juli bis September den Umsatz auf einen Rekordwert von 57 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn summiere sich auf 31,9 Milliarden US-Dollar. »Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen«, bei Nvidia »sieht die Sache ganz anders aus«, kommentierte Nvidia-Chef Jensen Huang die Quartalszahlen. Von Asien bis Europa stiegen an den Börsen die Kurswerte diverser Leitindizes. (AFP/jW)