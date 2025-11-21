Renk setzt voll auf Rüstung

Augsburg. Der Rüstungszulieferer Renk setzt in den nächsten Jahren fast vollständig auf Getriebe für Panzer und Kriegsschiffe. Bis 2030 solle der Umsatz mehr als verdoppelt und zu etwa 90 Prozent mit der Rüstungsindustrie erwirtschaftet werden, sagte Vorstandschef Alexander Sagel am Donnerstag in Augsburg. Derzeit liegt der Anteil bei knapp drei Vierteln. Renk peilt bis 2030 einen Umsatz von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro an.

Die Augsburger Firma liefert unter anderem Getriebe für den »Leopard 2«-Panzer und Israels »Merkava«-Panzer. (Reuters/jW)