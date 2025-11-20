TKMS: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft
Kiel. Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS führt Gespräche mit der Kieler Nachbarwerft German Naval Yards. Der TKMS-Vorstandsvorsitzende Oliver Burkhard bestätigte der FAZ (Mittwochausgabe), dass Gespräche aufgenommen worden seien. Aus Kreisen ist dpa bekannt, dass es um Möglichkeiten der Konsolidierung geht. Dass TKMS über die Übernahme von German Naval Yards verhandelt, hatten zuerst die Kieler Nachrichten berichtet. German Naval Yards gehört zu der französischen Werftengruppe CMN Naval. Am Kieler Standort waren zum Stand August rund 400 Beschäftigte tätig. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Ohne Kommentarvom 20.11.2025
-
Warum ist Holz beim Heizen kein nachhaltiger Rohstoff?vom 20.11.2025
-
Neue Nähe, alte Brüchevom 20.11.2025
-
Der Iran verdurstetvom 20.11.2025