TKMS: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft

Kiel. Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS führt Gespräche mit der Kieler Nachbarwerft German Naval Yards. Der TKMS-Vorstandsvorsitzende Oliver Burkhard bestätigte der FAZ (Mittwochausgabe), dass Gespräche aufgenommen worden seien. Aus Kreisen ist dpa bekannt, dass es um Möglichkeiten der Konsolidierung geht. Dass TKMS über die Übernahme von German Naval Yards verhandelt, hatten zuerst die Kieler Nachrichten berichtet. German Naval Yards gehört zu der französischen Werftengruppe CMN Naval. Am Kieler Standort waren zum Stand August rund 400 Beschäftigte tätig. (dpa/jW)