Gegründet 1947 Donnerstag, 20. November 2025, Nr. 270
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

TKMS: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft

Kiel. Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS führt Gespräche mit der Kieler Nachbarwerft German Naval Yards. Der TKMS-Vorstandsvorsitzende Oliver Burkhard bestätigte der FAZ (Mittwochausgabe), dass Gespräche aufgenommen worden seien. Aus Kreisen ist dpa bekannt, dass es um Möglichkeiten der Konsolidierung geht. Dass TKMS über die Übernahme von German Naval Yards verhandelt, hatten zuerst die Kieler Nachrichten berichtet. German Naval Yards gehört zu der französischen Werftengruppe CMN Naval. Am Kieler Standort waren zum Stand August rund 400 Beschäftigte tätig. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.