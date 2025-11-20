Gegründet 1947 Donnerstag, 20. November 2025, Nr. 270
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Google greift Chat-GPT mit neuem KI-Modell an

Mountain View. Im Wettlauf der Entwickler künstlicher Intelligenz (KI) prescht Google mit einer neuen Software vor, die unter anderem in der Suchmaschine des Konzerns zum Einsatz kommt, berichtete dpa am Mittwoch. Dazu gehört, dass das neue KI-Modell »Gemini 3« auch interaktive Grafiken erstellen kann, um Antworten auf wissenschaftliche oder mathematische Fragen zu illustrieren. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.