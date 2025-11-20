Aus: Ausgabe vom 20.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Google greift Chat-GPT mit neuem KI-Modell an
Mountain View. Im Wettlauf der Entwickler künstlicher Intelligenz (KI) prescht Google mit einer neuen Software vor, die unter anderem in der Suchmaschine des Konzerns zum Einsatz kommt, berichtete dpa am Mittwoch. Dazu gehört, dass das neue KI-Modell »Gemini 3« auch interaktive Grafiken erstellen kann, um Antworten auf wissenschaftliche oder mathematische Fragen zu illustrieren. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Ohne Kommentarvom 20.11.2025
-
Warum ist Holz beim Heizen kein nachhaltiger Rohstoff?vom 20.11.2025
-
Neue Nähe, alte Brüchevom 20.11.2025
-
Der Iran verdurstetvom 20.11.2025