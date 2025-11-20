Google greift Chat-GPT mit neuem KI-Modell an

Mountain View. Im Wettlauf der Entwickler künstlicher Intelligenz (KI) prescht Google mit einer neuen Software vor, die unter anderem in der Suchmaschine des Konzerns zum Einsatz kommt, berichtete dpa am Mittwoch. Dazu gehört, dass das neue KI-Modell »Gemini 3« auch interaktive Grafiken erstellen kann, um Antworten auf wissenschaftliche oder mathematische Fragen zu illustrieren. (dpa/jW)