Aus: Ausgabe vom 20.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
»Stuttgart 21«: Teileröffnung geplatzt
Stuttgart. Die Ungewissheit rund um das Milliarden-Bauprojekt »Stuttgart 21« geht weiter. Selbst die für Ende des kommenden Jahres geplante Teileröffnung des Tiefbahnhofs will die Bahn nun vollständig absagen, wie dpa am Mittwoch aus Kreisen der Projektpartner und des Aufsichtsrats erfuhr. Alle Züge sollen demnach auch 2027 ausschließlich im oberirdischen Hauptbahnhof halten. Wann der neue Bahnhof eröffnen wird, ist demnach völlig offen. (dpa/jW)
