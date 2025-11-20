Streit in bayerischem BSW-Vorstand

München. Auch im bayerischen BSW-Landesverband gibt es Streit. Die Kolandesvorsitzende Irmgard Freihoffer und zwei weitere Vorstandsmitglieder erheben Vorwürfe gegen den Kolandesvorsitzenden Klaus Ernst. Kritisiert wird ein Beschluss des Landesvorstands, Wahlen im Bezirksverband Oberpfalz de facto zu annullieren und Neuwahlen durchführen zu lassen, teilten Freihoffer und die beiden anderen BSW-Landesvorstandsmitglieder am Mittwoch mit. Ernst wolle so »kritische Stimmen« zum »Verstummen« bringen. Ernst wies die Vorwürfe zurück. Der Landesvorstand verfolge ausschließlich das Ziel, den Bezirksverband Oberpfalz rechtssicher zu gründen. Offene Auseinandersetzungen im BSW gibt es derzeit auch in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. (dpa/jW)