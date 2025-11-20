In der jungen Welt vom 18. November 2025 stand, dass Klaus Meinel, Anmelder der kommenden LL-Demo in Berlin, gesagt habe: Sollte die Demo nicht genehmigt werden, »dann legen wir den gesamten Berliner Verkehr lahm«. Klaus Meinel legt Wert auf die Feststellung, dass er lediglich darauf verwiesen habe, dass »jede andere Richtung der Demonstration den Verkehr in Berlin lahmlegen würde«.(jW)