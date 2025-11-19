Ukraine-Treffen in der Türkei ohne Russland

Moskau. Russland wird nicht an den für diesen Mittwoch geplanten Ukraine-Gesprächen in Istanbul teilnehmen. Dies teilt das Präsidialamt in Moskau mit. Präsident Wladimir Putin sei allerdings offen für Gespräche mit den USA und der Türkei über die Ergebnisse der Beratungen, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor angekündigt, nach seinem Besuch in Spanien am Dienstag in die Türkei zu reisen, um die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges neu zu beleben. An den geplanten Gesprächen soll auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff teilnehmen. Madrid sicherte Kiew unterdessen ein »substantielles« Hilfspaket zu, ohne dass Details genannt wurden. Selenskij besuchte zudem die Zentrale des Rüstungskonzerns »Indra«, der sich auf Radar- und Antidrohnentechnik spezialisiert hat. Im Laufe des Tages sollte er auch mit Ministerpräsident Pedro Sánchez zusammenkommen. (Reuters/jW)