Siemens: Abstoß von Diagnosesparte
Erlangen. Siemens Healthineers erwägt nach der erfolgreichen Sanierung der Diagnostiksparte eine Trennung vom Hauptunternehmen. Man werde der Sparte mehr Freiheit geben und »Optionalitäten schaffen«, sagte der Vorstandschef Bernd Montag in einem Pressegespräch am Rande des Kapitalmarkttags am Montag in London. Es sei durchaus möglich, dass das Geschäft mit Laborstraßen 2030 nicht mehr Teil von Siemens Healthineers sei. Bisher gebe es aber keine Gespräche mit Finanzinvestoren über einen Verkauf von Diagnostics, so der Konzern. (Reuters/jW)
