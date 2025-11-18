EU will Datenschutz abschwächen

Brüssel. Die EU-Kommission will am Mittwoch Pläne für Änderungen an der Datenschutzgrundverordnung vorstellen. Laut Entwürfen, die AFP vorliegen, könnte unter anderem das sogenannte Cookie-Banner abgeschafft werden, mit dem Websites um Erlaubnis für die Verarbeitung von Nutzerdaten fragen müssen. Zudem will Brüssel die Definition für »private« Daten einengen. Dadurch könnten Konzerne nach Einschätzung von Datenschützern deutlich mehr Daten abgreifen. Persönliche Daten sollen auch für das Training von KI-Modellen genutzt werden dürfen. (AFP/jW)