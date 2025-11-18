Wachstumsprognose für BRD leicht gestiegen

Brüssel. Trotz der weiterhin unsicheren weltwirtschaftlichen Lage hat die EU-Kommission ihre Wachstumsvorhersage für die BRD etwas angehoben. In der am Montag veröffentlichten Herbstprognose stellt die Behörde eine Steigerung des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent für das laufende Jahr und 1,2 Prozent für 2026 in Aussicht. Im Herbst war die Kommission noch von einer Stagnation der Wirtschaft für 2025 und von einem Wachstum um 1,1 Prozent für 2026 ausgegangen. (AFP/jW)