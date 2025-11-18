Deutsch-chinesischer Finanzdialog in Beijing

Beijing. Am Montag (Ortszeit) begann in Beijing eine finanzpolitische Konferenz zwischen Vertretern der BRD und Chinas. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plädierte dabei für einen besseren Zugang deutscher Firmen zum Finanzmarkt der Volksrepublik. Es brauche verlässliche Rahmenbedingungen, sagte Klingbeil am Montag zur Eröffnung des »Finanzdialogs«. Diese schließe den Zugang zu kritischen Rohstoffen und den Abbau von Überkapazitäten ein. China hatte zuletzt im internationalen Handelsstreit den Export wichtiger Rohstoffe wie seltener Erden beschränkt, von deren Import die deutsche Industrie stark abhängig ist. (Reuters/jW)