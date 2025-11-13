Bundestag verlängert Marine-Einsätze im Mittelmeer

(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Berlin. Die Bundeswehr soll sich auch weiterhin an zwei internationalen Einsätzen im Mittelmeer beteiligen. Der Bundestag verlängerte am Nachmittag das Mandat für die EU-Mission »Med Irini« vor der libyschen Küste. Die Einsatzkräfte überwachen dort das von den Vereinten Nationen verhängte Waffenembargo gegen Libyen. Außerdem sollen sie gegen »Schleuser« und Menschenhändler vorgehen. Am Abend entscheiden die Abgeordneten zudem über die weitere Beteiligung an der »Sea Guardian«-Mission. Mit dem NATO-Einsatz soll die Südflanke der Nato gesichert werden. Hierfür können bis zu 550 deutsche Soldaten entsandt werden. Für »Med Irini« sind bis zu 300 Einsatzkräfte vorgesehen. (dpa/jW)