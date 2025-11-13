RKI: Wildes Poliovirus in Abwasser nachgewiesen

imago images/Everett Collection Polio unter dem Mikroskop

Frankfurt. Das hochansteckende Wildtyp-Poliovirus ist im Abwasser der BRD nachgewiesen worden. Es handele sich um das Wild-Poliovirus Typ 1, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) Reuters am Mittwoch mit. Infektionen bei Menschen seien bislang nicht gemeldet worden. Wo genau die Probe entnommen wurde, ließ das RKI offen. Das Risiko für die Bevölkerung bleibe weiterhin »sehr gering«, zumal es sich um einen Einzelfund handele und in Deutschland viele Menschen gegen Polio geimpft seien. Der Fund gilt dennoch als Rückschlag für die Bemühungen, die auch als Kinderlähmung bekannte Krankheit auszurotten. In jüngerer Vergangenheit wurden nur in Afghanistan und Pakistan Infektionen verzeichnet. (Reuters/jW)