Westjordanland: Kolonisten verletzen Palästinenser

Ramallah. Im von Israel besetzten Westjordanland haben Dutzende radikale israelische Siedler palästinensisches Eigentum in Brand gesetzt und mehrere Palästinenser verletzt. Israels Militär sprach von vier Verletzten. Den Angaben zufolge nahmen israelische Einsatzkräfte mehrere Siedler fest. Die israelische Nachrichtenseite ynet meldete am Dienstag, es habe insgesamt sechs Festnahmen gegeben.

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, die Siedler hätten zunächst Fahrzeuge, darunter Lastwagen, in einem Industriegebiet in Brand gesetzt. Dabei sei auch eine Fabrik beschädigt worden. Sie griffen dem Bericht zufolge außerdem landwirtschaftliche Flächen, Hütten und Zelte von Beduinen in der Gegend an und warfen demnach auch Steine auf Anwohner. Mindestens zwei Menschen seien am Kopf verletzt worden.

Israels Armee zufolge flüchteten die maskierten Siedler, Soldaten griffen andernorts mehrere von ihnen auf. Die Siedler attackierten demnach auch Soldaten und beschädigten ein Armeefahrzeug. (dpa/jW)