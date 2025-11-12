Türkischer Militärtransporter über Georgien abgestürzt
Ankara. Ein türkisches Militärtransportflugzeug ist mit mindestens 20 Personen an Bord in Georgien abgestürzt. Die Maschine vom Typ C-130 »Hercules« ging am Dienstag Behördenangaben zufolge nach dem Start in Aserbaidschan kurz hinter der Grenze nieder. Die Absturzursache sowie die Zahl der Opfer waren zunächst nicht klar. Erste Videoaufnahmen vom Absturzort zeigten brennende Wrackteile auf einer Wiese.
In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen, die zeigen sollen, wie das Flugzeug trudelnd zu Boden stürzt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Aufnahmen zunächst nicht verifizieren. Lokalen Medienberichten zufolge befanden sich sowohl türkische als auch aserbaidschanische Soldaten an Bord des Flugzeugs aus US-Produktion. Das NATO-Mitglied Türkei und Aserbaidschan sind enge Verbündete. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 12.11.2025
-
Hinterhof im Fadenkreuzvom 12.11.2025
-
Honduras’ Opposition droht unverhohlenvom 12.11.2025
-
Dollars und ein Goldklo in Kiewvom 12.11.2025
-
Todesstrafe für Palästinenservom 12.11.2025
-
Trump hofiert Al-Qaida-Mannvom 12.11.2025