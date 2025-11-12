Türkischer Militärtransporter über Georgien abgestürzt

Jens Büttner/Zentralbild/dpa Eine Transportmaschine vom Typ Lockheed C-130 "Hercules" (hier im Dienst der Vereinigten Arabischen Emirate)

Ankara. Ein türkisches Militärtransportflugzeug ist mit mindestens 20 Personen an Bord in Georgien abgestürzt. Die Maschine vom Typ C-130 »Hercules« ging am Dienstag Behördenangaben zufolge nach dem Start in Aserbaidschan kurz hinter der Grenze nieder. Die Absturzursache sowie die Zahl der Opfer waren zunächst nicht klar. Erste Videoaufnahmen vom Absturzort zeigten brennende Wrackteile auf einer Wiese.

In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen, die zeigen sollen, wie das Flugzeug trudelnd zu Boden stürzt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Aufnahmen zunächst nicht verifizieren. Lokalen Medienberichten zufolge befanden sich sowohl türkische als auch aserbaidschanische Soldaten an Bord des Flugzeugs aus US-Produktion. Das NATO-Mitglied Türkei und Aserbaidschan sind enge Verbündete. (Reuters/jW)