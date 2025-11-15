Aus: Ausgabe vom 15.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Kartellstreit: Google besänftigt EU
Brüssel. Google hat auf Druck aus Brüssel Änderungen an seinem Geschäftsmodell mit Werbung angekündigt, um einer Zerschlagung zu entgehen. Ziel sei es, alle Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission auszuräumen, so der US-Konzern am Freitag. Die Kommission muss nun bewerten, ob ihr die Zusagen ausreichen. Im September wurde eine Strafe von fast drei Milliarden Euro gegen Google verhängt, weil das Reklamegeschäft des Konzerns gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstößt. (AFP/jW)
