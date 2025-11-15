Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. November 2025, Nr. 266
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Kartellstreit: Google besänftigt EU

Brüssel. Google hat auf Druck aus Brüssel Änderungen an seinem Geschäftsmodell mit Werbung angekündigt, um einer Zerschlagung zu entgehen. Ziel sei es, alle Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission auszuräumen, so der US-Konzern am Freitag. Die Kommission muss nun bewerten, ob ihr die Zusagen ausreichen. Im September wurde eine Strafe von fast drei Milliarden Euro gegen Google verhängt, weil das Reklamegeschäft des Konzerns gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstößt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

