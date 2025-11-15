Aus: Ausgabe vom 15.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
US-Handelsdeal mit vier Ländern Lateinamerikas
Washington. Die USA haben ein Handelsabkommen mit mehreren lateinamerikanischen Ländern bekanntgegeben. Argentinien, Guatemala, Ecuador und El Salvador hätten sich bereiterklärt, ihre Märkte für US-Produkte zu öffnen, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit). Die vier Länder halten relativ gute US-Beziehungen. Im Gegenzug gewährten die USA Zollerleichterungen für einige Waren. Die Vereinigten Staaten erwarten nach Angaben eines Regierungsvertreters sinkende Preise etwa für Kaffee, Kakao und Bananen. (AFP/jW)
