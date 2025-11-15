EU will Zölle auf Pakete mit kleinem Wert

Brüssel. Die EU will chinesischen Onlinehändlern ihr Geschäft nach scharfer Kritik von Wirtschaftsverbänden erschweren. Die EU-Finanzminister einigten sich am Donnerstag darauf, Zölle auf Pakete mit geringem Warenwert »so bald wie möglich im Jahr 2026« einzuführen, wie ein EU-Sprecher mitteilte. Ursprünglich plante die EU, die bestehende Zollbefreiung für Pakete mit einem Wert von unter 150 Euro erst im Jahr 2028 abzuschaffen. Mehrere Politiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, der die Grenze »am besten auf Null« setzen will, unterstützten den Vorstoß. Der Gesamtwert von Onlinepaketen, die aus Drittstaaten in die EU kamen und unter der Zollgrenze lagen, betrug 2024 etwa 4,6 Milliarden Euro. (Reuters/jW)