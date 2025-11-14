Gegründet 1947 Freitag, 14. November 2025, Nr. 265
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.11.2025, Seite 6 / Ausland

Georgien: Anklage gegen Exregierungschef

Tbilissi. Die Staatsanwaltschaft Georgiens hat Anklage gegen den im Exil lebenden führenden Oppositionellen und früheren Ministerpräsidenten Giorgi Gacharia erhoben. Ihm werden Amtsmissbrauch und Körperverletzung während seiner Amtszeit vorgeworfen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Erst vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine Reihe anderer Oppositionsführer angekündigt. Gacharias Partei »Für Georgien« sprach von einem »persönlichen politischen Rachefeldzug« des Gründers der Regierungspartei »Georgischer Traum«, Bidsina Iwanischwili. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.