Georgien: Anklage gegen Exregierungschef

Tbilissi. Die Staatsanwaltschaft Georgiens hat Anklage gegen den im Exil lebenden führenden Oppositionellen und früheren Ministerpräsidenten Giorgi Gacharia erhoben. Ihm werden Amtsmissbrauch und Körperverletzung während seiner Amtszeit vorgeworfen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Erst vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine Reihe anderer Oppositionsführer angekündigt. Gacharias Partei »Für Georgien« sprach von einem »persönlichen politischen Rachefeldzug« des Gründers der Regierungspartei »Georgischer Traum«, Bidsina Iwanischwili. (Reuters/jW)