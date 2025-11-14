Gegründet 1947 Freitag, 14. November 2025, Nr. 265
Aus: Ausgabe vom 14.11.2025, Seite 6 / Ausland

USA: Shutdown beendet

Washington. Der längste Shutdown in der Geschichte der USA ist nach 43 Tagen beendet: US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Mittwoch (Ortszeit) einen Übergangshaushalt. Kurz zuvor stimmte mit dem Repräsentantenhaus die zweite Kongresskammer für den Übergangshaushalt, nachdem der Senat bereits grünes Licht gegeben hatte. Am Sonntag hatten Senatoren der Republikaner und oppositionelle Demokraten im wochenlangen Haushaltsstreit einen Durchbruch erzielt. Bei den Demokraten ist der Kompromiss umstritten, ihre Kernforderungen wurden nicht erfüllt. (AFP/jW)

