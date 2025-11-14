Irak: Al-Sudani gewinnt Wahl
Bagdad. Aus der Parlamentswahl im Irak ist die Koalition von Ministerpräsident Mohammed Schia Al-Sudani als Sieger hervorgegangen. Dies teilte die Wahlkommission am Mittwoch abend mit. Sudani, der eine Regierungskoalition irannaher schiitischer Parteien anführt, steht damit vor einer zweiten Amtszeit. Da allerdings keine Partei allein eine ausreichende Mehrheit hat, könnten die Verhandlungen zwischen den schiitischen, sunnitischen und kurdischen Parteien über eine Regierungsbildung und die Verteilung der Ministerposten Monate dauern. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 14.11.2025
-
Spaniens Melonisierungvom 14.11.2025
-
Neue Ära im Pazifikvom 14.11.2025
-
Fast täglich israelische Angriffevom 14.11.2025
-
Sanktionspulver verschossenvom 14.11.2025