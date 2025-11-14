Irak: Al-Sudani gewinnt Wahl

Bagdad. Aus der Parlamentswahl im Irak ist die Koalition von Ministerpräsident Mohammed Schia Al-Sudani als Sieger hervorgegangen. Dies teilte die Wahlkommission am Mittwoch abend mit. Sudani, der eine Regierungskoalition irannaher schiitischer Parteien anführt, steht damit vor einer zweiten Amtszeit. Da allerdings keine Partei allein eine ausreichende Mehrheit hat, könnten die Verhandlungen zwischen den schiitischen, sunnitischen und kurdischen Parteien über eine Regierungsbildung und die Verteilung der Ministerposten Monate dauern. (Reuters/jW)