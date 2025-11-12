Cloudanbieter Nebius erhält Milliardenauftrag
Amsterdam. Der niederländische Betreiber von KI-Rechenzentren Nebius hat einen milliardenschweren Auftrag von Meta erhalten. Die Facebook-Mutter habe für die kommenden fünf Jahre Rechenkapazitäten für drei Milliarden US-Dollar gebucht, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vor wenigen Wochen hatte Nebius bereits eine ähnliche Vereinbarung mit Microsoft zu einem Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar geschlossen. Die großen Technologiekonzerne investieren global in den Einkauf zusätzlicher Rechenkapazitäten, um die Nachfrage nach KI-Anwendungen zu bedienen. Der Bau und das Anmieten von Rechenzentren verschlangen allein im laufenden Jahr mehrstellige Milliardenbeträge. (Reuters/jW)
