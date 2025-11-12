Gegründet 1947 Mittwoch, 12. November 2025, Nr. 263
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.11.2025, Seite 4 / Inland

Bericht: 19 Milliarden für Bundeswehrkleidung

Berlin. Die Bundesregierung will für die Ausstattung der Bundeswehr mit neuer Bekleidung und persönlicher Ausrüstung in den kommenden Jahren fast 19 Milliarden Euro bereitstellen. Dies geht aus der sogenannten Bereinigungsvorlage des Finanzministeriums für die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses zum Etat 2026 hervor, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag berichtete. Dafür soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 18,7 Milliarden Euro geschaffen werden. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.