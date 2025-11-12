Aus: Ausgabe vom 12.11.2025, Seite 4 / Inland
Bericht: 19 Milliarden für Bundeswehrkleidung
Berlin. Die Bundesregierung will für die Ausstattung der Bundeswehr mit neuer Bekleidung und persönlicher Ausrüstung in den kommenden Jahren fast 19 Milliarden Euro bereitstellen. Dies geht aus der sogenannten Bereinigungsvorlage des Finanzministeriums für die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses zum Etat 2026 hervor, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag berichtete. Dafür soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 18,7 Milliarden Euro geschaffen werden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
