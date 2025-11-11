Ricardo Moraes/REUTERS Der Complexo do Alemão (CPX) befindet sich »im Kampf«: Einwohner protestieren einen Tag nach dem Polizeimassaker

Rio de Janeiros Polizei hat am 28. Oktober 117 Verdächtige bei der sogenannten Operation Eindämmung in zwei Favelas im Norden der Stadt getötet. 2.500 Polizeikräfte, Soldaten und Scharfschützen im Einsatz in den Complexos de Penha und do Alemão, wo rund 110.000 Menschen leben. Laut der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte war die Zivil- und Militärpolizei von Rio de Janeiro im vergangenen Jahr am Tod von 703 Menschen beteiligt, zwischen Januar und August 2025 an weiteren 470 Todesfällen. Angeblich geht es immer um Verbrecher, Drogenkriminelle und Geldwäscher, konkret dieses Mal gegen das »Comando Vermelho« (Rotes Kommando). Gegründet 1979 im berüchtigten Gefängnis Cândido Mendes, unter anderem von William da Silva Lima, der 2010 in seinen Memoiren schrieb, die Bedingungen in dem »Höllenkessel« hätten die Gefangenen dazu veranlasst, sich gemeinsam dagegen zu organisieren.

Von Quilombos zu Favelas

Diejenigen, die erschossen wurden, waren vor allem eines: schwarz. Rassistische Ausgrenzung ist in Brasilien kein neues Phänomen. Sie zieht sich seit der Invasion durch die Portugiesen durch die Geschichte des Landes, ein Produkt der Gewalt an Schwarzen und Indigenen, auf der das Land erbaut wurde. Nirgendwohin sonst auf der Welt wurden so viele Afrikaner als Sklaven verschleppt wie nach Brasilien. Deren unbezahlte Arbeit und Unterdrückung machten die Kolonialherren in Europa, aber auch die lokalen Statthalter steinreich. Doch wo Gewalt und Unterdrückung herrschen, entstehen immer auch Widerstandsräume. Seit jeher waren Quilombos – Gemeinschaften entflohener Sklaven – Orte der Selbstorganisation, der Wiederbelebung afrikanischer Kulturen und Religionen, des gegenseitigen Schutzes. An entlegenen Orten – Orte, die die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht interessant fand – organisierten Schwarze Gemeinschaften, schufen eine eigene Identität und reparierten mühsam die durch die Barbarei des Sklaventums gebrochene Würde. Seit jeher sind Schwarze in Brasilien gezwungen, auf Entmenschlichung und Unterdrückung mit Selbstorganisation zu reagieren. Favelas sind nur der aktuellste Ausdruck dieser Dynamik.

Rassistische Muster

Wie einst die Bewohner der Quilombos sind die meisten Bewohner der heutigen Favelas schwarz. In einer Gesellschaft, die sie auch 137 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei nicht als gleichwertig ansieht, werden sie zu Rückzugsorten für Menschen, die beim Zugang zu Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, staatlichen Dienstleistungen, Arbeit und Einkommen nach wie vor benachteiligt werden. In mehrheitlich schwarzen Vierteln der brasilianischen Städte – die über die Jahrhunderte oft auch deutlich ärmer gehalten wurden – wird nahezu nichts an öffentlichen Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.

Um die Auswirkungen zu verstehen, reicht es, sich eine Karte von Rio de Janeiro anzuschauen. Zwei U-Bahn-Linien bedienen die knapp 550.000 mehrheitlich weißen Bewohner der wohlhabenden Südzone, lediglich eine Verlängerung der beiden verbindet auch die afrobrasilianisch geprägte Nordzone – hier leben jedoch mehr als zehn Millionen Menschen. Um rassistisch motivierte Ungleichheit zu schaffen und zu reproduzieren, muss man nicht unbedingt einen Job verwehren. Es reicht, wenn mangelnde Infrastruktur es dieser Person schwer bis unmöglich macht, überhaupt zum Bewerbungsgespräch zu kommen. Dieselben Muster wiederholen sich bei der Gesundheitsversorgung, beim Einkommen und in vielen anderen Bereichen.

Um dem zu begegnen, müssen sich Menschen selbst organisieren. Afrobrasilianern wird es nahezu unmöglich gemacht, irgendwo legal zu wohnen. So werden Siedlungen eben illegal errichtet: Die Favela ist geboren. Weil der Müll dort nicht abgeholt wird, müssen sich die Bewohner diese Dienstleistung selbst organisieren. Weil es ihnen schwer bis unmöglich gemacht wird, halbwegs ordentlich bezahlte Jobs zu finden, müssen sie andere Wege finden, ihr Leben zu finanzieren – legal oder illegal ist egal, wenn die Alternative Obdachlosigkeit und Hunger sind. Es bedeutet auch, Menschen müssen sich und ihre Sicherheit selbst organisieren.

Die Abwesenheit des Staates, Ausgrenzung und die Notwendigkeit, sich selbst zu organisieren, öffnen Tür und Tor nicht nur für illegale Aktivitäten, sondern auch für enorme Profite. Wer in einer Favela Menschen ohne Alternativen Arbeit und ein mageres Einkommen im Drogenhandel verschafft, wird steinreich. Wer Waffen hat, um Sicherheit zu versprechen, kontrolliert auch den Handel. Die Entscheidungen werden woanders getroffen, die Profite fließen ab. Kein Drogenboss, kein Waffenschmuggler, kein erfolgreicher Betrüger lebt in den Favelas. Diese Personen leben in Rio de Janeiros teuren Strandvierteln oder auf Jachten von Miami, manchmal sitzen sie sogar in Parlamenten – von wo aus sie sich an der Misere Hunderttausender bereichern.

Stärke vorgetäuscht

Progressive Regierungen der Vergangenheit und gegenwätige haben das erkannt und versucht, die Wurzel des Problems – Armut und Rassismus – anzugehen. Wirtschaftskrisen, die Pandemie und die rechten Regierungen unter den Präsidenten Michel Temer und Jair Bolsonaro kamen dazwischen. Und so bleiben die Favelas marginalisiert und vernachlässigt und ihre Bewohner müssen weiterhin Wege finden, zu überleben. Statt die Situation zu ändern, täuscht das rechtsregierte Rio Stärke vor, in dem es mit einer Gewalt gegen die Favelas schlägt, die gegen die reichen und wohlhabenden Strippenzieher völlig undenkbar wäre. Versklavung, Armut, Ausgrenzung und brutale Unterdrückung – Gewalt und Kriminalität kommen nicht aus den Favelas, sie kommen in die Favelas. Ein Graffito an einer Mauer in Rio fasst es perfekt zusammen: »Die Bourgeoisie schafft die Misere. Die Polizei tötet die Miserablen.«