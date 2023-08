Tania Regio/Agencia Brazil/dpa »Gleichstellung«: Immer noch ein weit entferntes Ziel für Millionen Afrobrasilianerinnen (Rio de Janeiro, 30.7.2023)

Tausende Afrobrasilianerinnen sind am vergangenen Wochenende in Rio de Janeiro für ihre Rechte auf die Straße gegangen. Am neunten »Marsch der schwarzen Frauen«, organisiert vom Forum afrobrasilianischer Frauen des Bundesstaates Rio de Janeiro, nahmen Frauen aus verschiedenen Teilen der Metropole und des Bundesstaates teil. Unter dem Motto »Afrobrasilianische Frauen vereint gegen Rassismus, gegen jede Form der Unterdrückung und Gewalt sowie für ein gutes Leben« forderten die Demonstrantinnen ein Ende der strukturellen Benachteiligung und Gewalt sowie mehr gesellschaftliche und politische Beteiligung.

Struktureller Rassismus ist in Brasilien tief verwurzelt. Von der Kolonialzeit, in der mehrere Millionen Menschen aus Afrika verschleppt und versklavt wurden, bis in die Gegenwart. Als Brasilien 1888 – nach mehr als 350 Jahren – die Sklaverei abschaffte, war es das letzte westliche Land, das den Handel und Einsatz von Sklaven verbot. Noch heute sind in Brasilien Rassismus und Benachteiligung aufgrund der Hautfarbe in allen Lebensbereichen im Alltag spürbar. Dunkelhäutige Brasilianerinnen und Brasilianer haben häufiger schlechtere Bildungschancen, ihr Anteil bei Erwerbslosigkeit und informeller Arbeit ist höher, und sie haben auch deutlich niedrigere Einkommen. Sie verdienen im Durchschnitt nur rund die Hälfte im Vergleich zum durchschnittlichen Einkommen weißer Beschäftigter. Ca. 35 Prozent leben unter der Armutsgrenze. Frauen sind besonders stark von diesen Benachteiligungen betroffen.

Zudem ist geschlechtsspezifische Gewalt weit verbreitet. Laut des Gewaltmonitors des Jahres 2022 gab es 1.400 Todesfälle von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Damit wurde in Brasilien ein trauriger Rekord an Femiziden erreicht – beinahe alle sechs Stunden endet das Leben einer Frau gewaltsam. In acht von zehn Fällen werden sie von den aktuellen oder früheren Partnern getötet. Debora Piccirillo und Giane Silvestre, Forscherinnen der Universität von São Paulo, verweisen auf die gesellschaftlich zugrundeliegende Geschlechterungleichheit: Diese »basiert auf der Überzeugung, dass Frauen den Männern untergeordnet sind und dass ihre Wünsche weniger relevant sind. Geschlechtsspezifische Gewalt spiegelt die Radikalisierung dieses Glaubens wider, der Frauen oft zu Objekten und zum ›Eigentum‹ ihrer Partner macht«. Staatliche Hilfsangebote gibt es zu wenige. Frauenbewegungen wie beispielsweise die Bewegung »Olga Benário« haben daher begonnen, selbst Frauenhäuser zu schaffen, indem sie leerstehende Räume besetzen und – gemeinsam mit engagierten Freiwilligen – rechtliche und soziale Unterstützung anbieten. Im Oktober 2022 wurde bereits die 13. Besetzung und Initiierung eines solchen selbst organisierten Frauenhauses initiiert.

Die Demonstration in Rio de Janeiro wandte sich mit einem sichtbaren Zeichen gegen all diese Formen der Benachteiligung, Unterdrückung und Gewalt. Sie war Schlusspunkt einer ganzen Woche der Mobilisierung des »Internationalen Tages der schwarzen Frau von Lateinamerika und der Karibik« (25. Juli) und fand am Vorabend des »Internationalen Tags der afrikanischen Frau« (31. Juli) statt. Symbolhaft wurde dabei von Bewohnerinnen, die selbst großteils in der Peripherie Rios leben, die bekannte Strandpromenade Copacabana im Zentrum der Stadt eingenommen und mit politischen Forderungen gefüllt. Wie die Agência Brasil berichtete, las die Schriftstellerin Maria da Conceição Evaristo zur Eröffnung aus dem Manifest des Marsches: »Lasst uns die sichtbarsten Strände Brasiliens besetzen, das ist ein Akt des Mutes und der Anklage.« Clatia Vieira, eine der Organisatorinnen, trat dafür ein, dass afrobrasilianische Frauen mehr Platz in der Politik einnehmen, und formulierte auch die Forderung, dass der nächste Platz im höchsten Gericht des Landes mit einer Afrobrasilianerin besetzt werde. Junge Aktivistinnen waren ebenfalls präsent. Alia Terra, zehn Jahre, bewegte mit ihrem Redebetrag: »Wir kämpfen hier gemeinsam mit allen Frauen, immer geeint, gegen jede Form von Gewalt und Rassismus.«

Schon in den Tagen zuvor fand in Brasília ein großes internationales Treffen von Frauenbewegungen aus Lateinamerika und der Karibik statt. Mehr als 500 Frauen aus zwölf Ländern nahmen daran teil und stärkten die länderübergreifende Zusammenarbeit und Solidarität. Zur Eröffnung zogen die Teilnehmerinnen in einer gemeinsamen Demonstration durch das Regierungsviertel der Hauptstadt. Betont wurde dabei: »Die Frauen sind eine grundlegende Kraft für die gesellschaftliche Veränderung – es gibt keine Demokratie, keine Gerechtigkeit, keine Souveränität ohne die Beteiligung der Frauen«, so Luz Eneida Mejía aus der Dominikanischen Republik.