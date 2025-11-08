Nexperia: Niederlande rudert zurück

Amsterdam. Die niederländische Regierung ist einem Medienbericht zufolge bereit, ihre Auflagen für den Chiphersteller Nexperia aufzuheben, sollte China die Ausfuhr wichtiger Chips wieder aufnehmen. Und das bereits in der nächsten Woche, wenn die Lieferungen in den kommenden Tagen wieder aufgenommen und überprüft würden, berichtete Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Anordnung vom 30. September löste einen Streit mit China über Eigentum und Kontrolle bei dem zum chinesischen Konzern Wingtech gehörenden Nexperia aus. In der Folge kam es zu einem Mangel an Nexperia-Chips, der der Automobilindustrie zusetzte. (Reuters/jW)