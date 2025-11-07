Kraftwerk in Südkorea zum Teil eingestürzt

Seoul. Nach einem Einsturz an einem Kraftwerk in Südkorea werden nach Behördenangaben sieben Menschen vermisst. Ein Teil des Kraftwerks des Energiekonzerns Korea East-West Power im südöstlichen Ulsan sei in sich zusammengefallen und habe mehrere Menschen verschüttet, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Südkoreas Regierungschef Kim Min Seok wies alle Ministerien an, »jegliches verfügbares Personal und Material zu mobilisieren und der Rettung der Verschütteten höchste Priorität einzuräumen«. Auch Anwohner des Kraftwerks würden aus dem Gebiet evakuiert. Berichten zufolge ereignete sich das Unglück während Vorbereitungen zum Abriss des stillgelegten Kraftwerks. (AFP/jW)