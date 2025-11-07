Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Rekordbuße für US-Investmentbank

Frankfurt am Main. Die US-Investmentbank J. P. Morgan muss für Mängel in der Geldwäscheprävention in Deutschland eine Geldbuße von 45 Millionen Euro zahlen. Die deutsche J. P. Morgan SE habe von Oktober 2021 bis September 2022 fast ein Jahr lang ihre fälligen Geldwäscheverdachtsmeldungen »systematisch« zu spät abgegeben und ihre Aufsicht damit verletzt, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Donnerstag mit. Es ist das höchste Bußgeld, das die Bafin je gegen ein Kreditinstitut verhängt hat. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.