Google baut deutsche Rechenzentren aus

Frankfurt am Main. Der Bigtechkonzern Google kauft sich verstärkt in Deutschland ein. Die Alphabet-Tochter kündigte am Donnerstag ihr bislang größtes Investitionsprogramm für die Bundesrepublik an. Das Geld solle unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren sowie die Erweiterung der Standorte in Frankfurt am Main, München und Berlin fließen. Die Details würden auf einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag vorgestellt. Google steckt derzeit weltweit jährlich mehrstellige Milliardenbeträge in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. (Reuters/jW)