Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.11.2025, Seite 6 / Ausland

Saudi-Arabien: »F-35«-Deal könnte klappen

Washington. Die US-Regierung erwägt derzeit einen Antrag Saudi-Arabiens auf den Kauf von bis zu 48 Kampfjets des Typs »F-35«. Vor dem Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Mitte des Monats in Washington sei dabei eine wichtige Hürde genommen worden, teilte die Agentur Reuters am Dienstag mit. Ein Verkauf käme einer politischen Wende gleich, die möglicherweise das militärische Gleichgewicht im Nahen Osten verändern und Washingtons Doktrin der Aufrechterhaltung des »qualitativen militärischen Vorsprungs« Israels aufheben würde. Bisher ist Israel das einzige Land der Region, das über Kampfflugzeuge der neuesten Generation verfügt. Nur Algerien hat entsprechende Jets in Russland bestellt. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Die Veranstaltung und Ausstellungseröffnung zu 50 Jahre Besatzung der Westsahara findet MORGEN (Donnerstag, 6.11.) statt. Wir bitten den Fehler in der heutigen Printausgabe zu entschuldigen.