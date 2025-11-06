Saudi-Arabien: »F-35«-Deal könnte klappen

Washington. Die US-Regierung erwägt derzeit einen Antrag Saudi-Arabiens auf den Kauf von bis zu 48 Kampfjets des Typs »F-35«. Vor dem Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Mitte des Monats in Washington sei dabei eine wichtige Hürde genommen worden, teilte die Agentur Reuters am Dienstag mit. Ein Verkauf käme einer politischen Wende gleich, die möglicherweise das militärische Gleichgewicht im Nahen Osten verändern und Washingtons Doktrin der Aufrechterhaltung des »qualitativen militärischen Vorsprungs« Israels aufheben würde. Bisher ist Israel das einzige Land der Region, das über Kampfflugzeuge der neuesten Generation verfügt. Nur Algerien hat entsprechende Jets in Russland bestellt. (Reuters/jW)