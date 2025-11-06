Sudan: 40 Tote bei Angriff in Kordofan

Khartum. Bei einem Angriff auf eine Beerdigung in der sudanesischen Stadt Al-Obeid in Kordofan sind nach UN-Angaben mindestens 40 Menschen getötet worden, erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten am Mittwoch. Es machte keine Angaben dazu, wann der Angriff stattfand und wer dafür verantwortlich ist. Kordofan ist in einen Nord-, Süd- und Westteil gegliedert. Die strategisch wichtige Region, die zwischen der westlichen Region Darfur und der Hauptstadt Khartum liegt, ist reich an Ressourcen. Nach dem Rückzug der Regierungsarmee aus der seit dem 26. Oktober von den Rapid Support Forces (RSF) kontrollierten Stadt Al-Fascher in der Region Darfur konzentrieren sich die Kämpfe nun auf Al-Obeid, die Hauptstadt von Nordkordofan. (AFP/jW)