Gaza: Komitee von Hamas und PA gemeinsam
Gaza-Stadt. Die im Gazastreifen herrschende Hamas hat sich nach eigenen Angaben mit der in der besetzten Westbank formal regierenden Palästinensischen Nationalbehörde (PA) auf die Einrichtung eines vorübergehenden Komitees für die Enklave geeinigt. Dies erklärte Musa Abu Marsuk, Vertreter des Politbüros der Hamas, am Dienstag gegenüber Al-Dschasira. Demnach soll zu den Aufgaben die Überwachung der Grenzübergänge und der Sicherheitskräfte im Gazastreifen gehören. Einer der vorgeschlagenen Kandidaten für den Vorsitz des Ausschusses ist laut Times of Israel der Gesundheitsminister der PA, Madsched Abu Ramadan. Es gebe jedoch Berichte, dass Israel seine Kandidatur abgelehnt hat. Abu Marsuk betonte, dass jede Ersatzstreitmacht palästinensisch und von den Palästinensern gebilligt werden müsse, »damit es nicht zu Ablehnung oder internen Konflikten kommt«. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Risse in Your Partyvom 06.11.2025
-
Ohne Kommentarvom 06.11.2025
-
Staatsaffäre Betssy Chávezvom 06.11.2025
-
Die Blockade brichtvom 06.11.2025
-
Kiew bleibt am Hakenvom 06.11.2025
-
Journalistin in Indien bedrohtvom 06.11.2025