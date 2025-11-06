Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Aus: Ausgabe vom 06.11.2025, Seite 6 / Ausland

Gaza: Komitee von Hamas und PA gemeinsam

Gaza-Stadt. Die im Gazastreifen herrschende Hamas hat sich nach eigenen Angaben mit der in der besetzten Westbank formal regierenden Palästinensischen Nationalbehörde (PA) auf die Einrichtung eines vorübergehenden Komitees für die Enklave geeinigt. Dies erklärte Musa Abu Marsuk, Vertreter des Politbüros der Hamas, am Dienstag gegenüber Al-Dschasira. Demnach soll zu den Aufgaben die Überwachung der Grenzübergänge und der Sicherheitskräfte im Gazastreifen gehören. Einer der vorgeschlagenen Kandidaten für den Vorsitz des Ausschusses ist laut Times of Israel der Gesundheitsminister der PA, Madsched Abu Ramadan. Es gebe jedoch Berichte, dass Israel seine Kandidatur abgelehnt hat. Abu Marsuk betonte, dass jede Ersatzstreitmacht palästinensisch und von den Palästinensern gebilligt werden müsse, »damit es nicht zu Ablehnung oder internen Konflikten kommt«. (jW)

Die Veranstaltung und Ausstellungseröffnung zu 50 Jahre Besatzung der Westsahara findet MORGEN (Donnerstag, 6.11.) statt. Wir bitten den Fehler in der heutigen Printausgabe zu entschuldigen.