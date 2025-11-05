Freispruch für Tommy Robinson

London. Der britische Faschist Stephen Yaxley-Lennon ist laut BBC am Dienstag vom Vorwurf einer terroristischen Straftat freigesprochen worden, nachdem er der Polizei bei einer Kontrolle die Herausgabe seiner PIN für den Zugriff auf sein Mobiltelefon verweigert hatte. Der 42jährige, der öffentlich unter dem Alias Tommy Robinson auftritt, war im Juli 2024 von Polizeibeamten angehalten worden. Diese wurden misstrauisch aufgrund von »vagen Antworten« zu seinen Reiseplänen und verlangten gemäß des britischen Terrorism Act Zugriff auf sein I-Phone. (jW)