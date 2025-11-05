Aus: Ausgabe vom 05.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Bauarbeiter nach Turmeinsturz gestorben
Rom. Der teilweise Einsturz eines mittelalterlichen Turms im Zentrum der italienischen Hauptstadt am Montag hat einen Bauarbeiter das Leben gekostet. Zwar konnten Rettungskräfte den Schwerverletzten nach zehn Stunden aus den Trümmern des Torre dei Conti bergen. Letztlich starb er jedoch an Herzversagen, wie Ansa berichtete. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
