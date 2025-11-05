Bauarbeiter nach Turmeinsturz gestorben

Rom. Der teilweise Einsturz eines mittelalterlichen Turms im Zen­trum der italienischen Hauptstadt am Montag hat einen Bauarbeiter das Leben gekostet. Zwar konnten Rettungskräfte den Schwerverletzten nach zehn Stunden aus den Trümmern des Torre dei Conti bergen. Letztlich starb er jedoch an Herzversagen, wie Ansa berichtete. (dpa/jW)