Nexperia: China übt scharfe Kritik an Den Haag

Beijing. Im Streit um den Chiphersteller Nexperia hat China die Regierung in Den Haag erneut scharf kritisiert. Das Handelsministerium in Beijing forderte die Niederlande auf, »ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einzustellen« und eine kon­struktive Lösung für den Streit zu finden. Trotz wiederholter und »vernünftiger Forderungen« habe Den Haag bislang keine nutzbringende Haltung gezeigt. Hintergrund des Konflikts ist die Entscheidung der niederländischen Regierung vom 30. September, Nexperia wegen der chinesischen Muttergesellschaft Wingtech unter staatliche Kontrolle zu stellen. Kurz darauf hatte Beijing Exportbeschränkungen für bestimmte Nexperia-Chips verhängt, die auch europäische Autohersteller treffen. (dpa/jW)