Aus: Ausgabe vom 31.10.2025, Seite 6 / Ausland

Proteste in Tansania nach Wahlen

Daressalam. Die Polizei in Tansanias Hauptstadt Daressalam hat am Donnerstag Schüsse und Tränengas eingesetzt, um Proteste nach den Wahlen vom Mittwoch auseinanderzutreiben. Schon am Wahltag hatte es landesweit Demonstrationen gegen den Ausschluss der beiden größten Herausforderer von Präsidentin Samia Suluhu Hassan gegeben. Die Polizei verhängte eine nächtliche Ausgangssperre in Daressalam, der Internetzugang blieb im ganzen Land unterbrochen. Die staatliche Tanzania Broadcasting Corporation vermeldete derweil vorläufige Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen, wonach Hassan in verschiedenen Wahlkreisen eine deutliche Mehrheit errungen hatte. (Reuters/jW)

