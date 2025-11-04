Aus: Ausgabe vom 04.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Kreislauf aus Ungleichheit und Pandemien
Johannesburg. Die UNO warnt vor Folgen neuer Pandemien. »Ein hohes Maß an Ungleichheit innerhalb und zwischen den Ländern macht die Welt anfälliger«, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht von Ökonomen, Gesundheitsexperten und UN-Vertreter. Pandemien würden »wirtschaftlich verheerender und tödlicher und dauern länger an«. Ein »Kreislauf« sei in den globalen Gesundheitskrisen wie Corona, Aids, Ebola, Influenza und Mpox zu beobachten.(AFP/jW)
