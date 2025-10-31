Aus: Ausgabe vom 31.10.2025, Seite 6 / Ausland
US-Militär tötet weiter im Pazifik
Washington. Das US-Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministers ein weiteres mutmaßliches Drogenboot im Pazifik angegriffen. Vier Menschen seien getötet worden, erklärte Pete Hegseth am Mittwoch (Ortszeit) auf X. Der Angriff sei in internationalen Gewässern erfolgt. Beim vorgeblichen Kampf von US-Präsident Donald Trump gegen Drogen sind in den vergangenen Wochen mindestens 62 Menschen auf Booten in der Karibik und im Pazifik getötet worden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
