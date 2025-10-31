US-Militär tötet weiter im Pazifik

Washington. Das US-Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministers ein weiteres mutmaßliches Drogenboot im Pazifik angegriffen. Vier Menschen seien getötet worden, erklärte Pete Hegseth am Mittwoch (Ortszeit) auf X. Der Angriff sei in internationalen Gewässern erfolgt. Beim vorgeblichen Kampf von US-Präsident Donald Trump gegen Drogen sind in den vergangenen Wochen mindestens 62 Menschen auf Booten in der Karibik und im Pazifik getötet worden. (AFP/jW)