Libanons Armee soll gegen Israel verteidigen
Beirut. Nach einem israelischen Angriff im Süden des Libanon, der ein Todesopfer , hat Staatschef Joseph Aoun die Armee zum Handeln angewiesen. Die Streitkräfte sollten sich »jedem israelischen Einmarsch widersetzen, um das libanesische Staatsgebiet und die Sicherheit der Bürger zu verteidigen«, erklärte Aoun am Donnerstag. Der Nachrichtenagentur ANI zufolge war eine Einheit der israelischen Armee am Morgen in das grenznahe Dorf Blida eingedrungen. Demnach stürmten die Streitkräfte das Gemeindegebäude, »in dem der Angestellte Ibrahim Salameh schlief, und feindliche Soldaten töteten ihn«. Von ANI zitierte Dorfbewohner erklärten, der Angriff habe mehrere Stunden gedauert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Trump will testenvom 31.10.2025
-
Wie geht UNICEF mit den enormen Einschnitten um?vom 31.10.2025
-
Nichts an Brisanz verlorenvom 31.10.2025
-
Wiener Abkommen gilt weitervom 31.10.2025
-
Kuba trotzt Hurrikan und Washingtonvom 31.10.2025
-
Die Favela weintvom 31.10.2025