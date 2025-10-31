Libanons Armee soll gegen Israel verteidigen

Beirut. Nach einem israelischen Angriff im Süden des Libanon, der ein Todesopfer , hat Staatschef Joseph Aoun die Armee zum Handeln angewiesen. Die Streitkräfte sollten sich »jedem israelischen Einmarsch widersetzen, um das libanesische Staatsgebiet und die Sicherheit der Bürger zu verteidigen«, erklärte Aoun am Donnerstag. Der Nachrichtenagentur ANI zufolge war eine Einheit der israelischen Armee am Morgen in das grenznahe Dorf Blida eingedrungen. Demnach stürmten die Streitkräfte das Gemeindegebäude, »in dem der Angestellte Ibrahim Salameh schlief, und feindliche Soldaten töteten ihn«. Von ANI zitierte Dorfbewohner erklärten, der Angriff habe mehrere Stunden gedauert. (AFP/jW)