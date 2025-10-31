Wechsel in Den Haag wahrscheinlich

Den Haag. Nach der Parlamentswahl in den Niederlanden war bis Redaktionsschluss noch immer unentschieden, wer das Rennen gemacht hat. Die linksliberale D66 lag Hochrechnungen zufolge leicht vor der rechten PVV von Geert Wilders. Nach Auszählung von rund 99 Prozent der Stimmen kamen beide auf je 26 der 150 Sitze im Parlament. Die Briefwahlstimmen werden möglicherweise erst nach dem Wochenende ausgezählt sein. Wann das vorläufige Endergebnis vorliegen wird, ist unklar. (dpa/jW)