Frohnmaier: Keine konkreten Reisepläne

Stuttgart. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier hat keine konkreten Pläne für eine Reise nach Russland. Das sagte er der Schwäbischen Zeitung (Donnerstagausgabe). Er habe »einfach in Aussicht gestellt, dass man auch irgendwann wieder nach Russland reisen sollte, um Gesprächskanäle offenzuhalten«. Die Aufgabe von Außenpolitikern sei es, Kontakt zu relevanten Partnern zu halten. Zuletzt hatte Frohnmaier noch angekündigt, im Frühjahr 2026 nach Russland reisen zu wollen. Daraufhin hagelte es Vorwürfe aus anderen Parteien. CSU-Generalsekretär Martin Huber sprach von »Landesverrat«. Eine kürzliche USA-Reise Frohnmaiers hatte dagegen keinerlei Kritik hervorgerufen. (dpa/jW)