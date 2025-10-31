Arbeitsmarkt weiter auf Tiefpunkt

Nürnberg. Der deutsche Arbeitsmarkt steckt im Herbst 2025 weiter in einer Talsohle. »Und es wird nicht besser und nicht schlechter«, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, am Donnerstag bei der Vorstellung der Oktoberstatistik. Sie rechne nicht damit, dass sich in den nächsten Monaten Wesentliches ändere. Das heißt: Allein aus saisonalen Effekten heraus wird die Zahl der Erwerbslosen in den Wintermonaten Januar und Februar voraussichtlich wieder über die Dreimillionenmarke steigen. Im Oktober waren – auch wegen einer nur schwach ausgefallenen Herbstbelebung – deutschlandweit 2,91 Millionen Menschen ohne Arbeitsstelle gemeldet, 120.000 mehr als im Oktober 2024. (dpa/jW)