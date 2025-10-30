Kabinett beschließt Mindestlohnerhöhung
Berlin. Das Bundeskabinett hat die bisher größte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns seit seiner Einführung beschlossen. Zum Jahreswechsel steigt die Lohnuntergrenze von derzeit 12,82 auf 13,90 Euro und zum Jahresbeginn 2027 weiter auf 14,60 Euro, wie aus der Verordnung vom Mittwoch hervorgeht. Insgesamt wird der Mindestlohn damit um 13,9 Prozent angehoben. »Ein Mindestlohn von 13,90 Euro in 2026 ist viel zu wenig«, kritisierte der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch das schrittweise Vorgehen gegenüber der AFP. Auch der Linken-Fraktionschef Sören Pellmann konstatierte, eine echte Entlastung werde so in die ferne Zukunft verschoben. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Muss man mit Toten bei Einsätzen der Polizei rechnen?vom 30.10.2025
-
Union jetzt mit »Compass«vom 30.10.2025
-
Große Koalition gegen Studierendevom 30.10.2025
-
Das Jammern der Kapitalistenvom 30.10.2025
-
Familienkrach bei »Boschianern«vom 30.10.2025