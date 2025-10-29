Gespräche: Kabul und Islamabad brechen ab
Islamabad. Die Gespräche zwischen Afghanistan und der Atommacht Pakistan über einen langfristigen Waffenstillstand nach den schweren Grenzgefechten sind ergebnislos zu Ende gegangen. Dies teilten zwei mit den Verhandlungen in Istanbul vertraute Personen am Dienstag mit. Aus pakistanischen Sicherheitskreisen hieß es, die Taliban seien nicht bereit gewesen, sich zu verpflichten, die pakistanischen Taliban zu kontrollieren. Diese separate militante Islamistengruppe verübt immer wieder Anschläge auf Einsatzkräfte in Pakistan. Ein afghanischer Insider berichtete, die Gespräche seien nach »angespannten Diskussionen« über dieses Thema beendet worden. Kabul erklärte demnach, keine Kontrolle über die pakistanischen Taliban zu haben. Am Sonnabend hatte Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif gesagt, ein Scheitern der Gespräche in Istanbul käme einem »offenen Krieg« gleich. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ringen um den Südlibanonvom 29.10.2025
-
Alles auf Anfang in Den Haagvom 29.10.2025
-
Hauch von Françafriquevom 29.10.2025
-
Wahl ohne große Wahlvom 29.10.2025
-
Ohne Kommentarvom 29.10.2025
-
Friedensbombervom 29.10.2025