Japan: »Pille danach« rezeptfrei erhältlich

Tokio. Japan hat erstmals die Zulassung für eine rezeptfreie »Pille danach« zur Schwangerschaftsverhütung erteilt. Dies gab am Montag der Hersteller Aska Pharmaceutical bekannt. Menschen- und Frauenrechtsgruppen in dem konservativ geprägten Land hatten zuvor seit langem kritisiert, dass Frauen bisher nur mit ärztlicher Verschreibung und einem Besuch in der Klinik oder in der Apotheke Zugang zu Notfallmedikamenten zur Schwangerschaftsverhütung haben. Die bisherige Lage schreckte Aktivisten zufolge viele Frauen ab, insbesondere Vergewaltigungsopfer und Teenager.

Bei dem nun zugelassenen rezeptfreien Verhütungsmittel »Norlevo« solle es keine Altersbeschränkung geben – und auch eine Zustimmung der Eltern solle nicht erforderlich sein, berichtete die Tageszeitung Mainichi Shimbun. Die Pille wird den Angaben zufolge aber als »Arzneimittel mit Beratungsbedarf« gekennzeichnet sein. Dies bedeutet, dass Frauen sie in Anwesenheit eines Apothekers einnehmen müssen. Die »Pille danach« kann eine Schwangerschaft innerhalb von 72 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr verhindern. (AFP/jW)